В Финляндии выписали крупнейший штраф за превышение скорости

Дорожная полиция Финляндии выписала предпринимателю Андерсу Виклёфу штраф в размере 121 тыс. евро. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, нарушителю - 76 лет, он является председателем и основателем холдинговой компании с доходом €350 млн в год.

«Я очень сожалею об этом [нарушении]», - пояснил Виклёф.

Автор статьи пояснил, что финские власти ранее неоднократно штрафовали бизнесмена за нарушения скоростного режима. В 2013 году он был оштрафован на 95 тыс. евро, а в 2018 году еще на 63,6 тыс.евро.

Напомним, что в Финляндии размер штрафа за нарушение ПДД зависит как от тяжести проступка, так и от величины дохода нарушителя, который определяется на основе запроса в центральную базу данных налогоплательщиков страны.