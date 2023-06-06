$81.25-0.0886.95-0.08

В Финляндии выписали крупнейший штраф за превышение скорости

Дорожная полиция Финляндии выписала предпринимателю Андерсу Виклёфу штраф в размере 121 тыс. евро. Об этом пишет The Guardian.

В Финляндии выписали крупнейший штраф за превышение скорости
© globallookpress.com

По данным газеты, нарушителю - 76 лет, он является председателем и основателем холдинговой компании с доходом €350 млн в год.

«Я очень сожалею об этом [нарушении]», - пояснил Виклёф.

Автор статьи пояснил, что финские власти ранее неоднократно штрафовали бизнесмена за нарушения скоростного режима. В 2013 году он был оштрафован на 95 тыс. евро, а в 2018 году еще на 63,6 тыс.евро.

Напомним, что в Финляндии размер штрафа за нарушение ПДД зависит как от тяжести проступка, так и от величины дохода нарушителя, который определяется на основе запроса в центральную базу данных налогоплательщиков страны.

Так, 27-летнему Юсси Салонойа, одному из самых богатых людей Финляндии, полицейские за нарушение скорости выписали штраф в размере 170 тыс. евро.

5
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители