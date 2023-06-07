Новый Skoda Kodiaq выйдет на рынок только в 2024 году

Марка Skoda продолжает рассказывать о подготовке к премьере нового поколения Kodiaq, который представят этой осенью. На этот раз чешский автопроизводитель опубликовал фотографии кузова кроссовера, сообщив несколько фактов о трансмиссии модели второго поколения.

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Skoda активно готовит производственную линию завода в Квасинах для выпуска нового Kodiaq. Переоборудование линий и интеграция технологий обошлись компании в 12 млн евро. В настоящее время ведётся сборка опытных образцов кроссовера, а серийное производство начнётся в следующем году. В день планируется выпускать 410 автомобилей.

Skoda поделилась важным фактом: Kodiaq второго поколения получит версии бензиновыми и дизельными двигателями, а также впервые в своей истории - гибридные модификации, в том числе с возможностью подзарядки от розетки.