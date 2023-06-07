Новый Skoda Kodiaq выйдет на рынок только в 2024 году. Впервые он будет гибридным
Марка Skoda продолжает рассказывать о подготовке к премьере нового поколения Kodiaq, который представят этой осенью. На этот раз чешский автопроизводитель опубликовал фотографии кузова кроссовера, сообщив несколько фактов о трансмиссии модели второго поколения.
Skoda активно готовит производственную линию завода в Квасинах для выпуска нового Kodiaq. Переоборудование линий и интеграция технологий обошлись компании в 12 млн евро. В настоящее время ведётся сборка опытных образцов кроссовера, а серийное производство начнётся в следующем году. В день планируется выпускать 410 автомобилей.
Также этой осенью будет представлен Skoda Superb нового поколения, который отправится в серийное производство в начале 2024 года. Флагман будут собирать в Братиславе, Словакия - изменение места дислокации позволит высвободить мощности завода в Квасинах для выпуска до 150 тысяч кроссоверов Karoq и Kodiaq.