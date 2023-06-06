Путин предложил выпускать отечественные машины для такси

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать требования к локализации производства машин для такси и каршеринга. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить доклад главе государства не позднее 1 августа 2023 года, говорится в соответствующем перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

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Правительству РФ в целях стимулирования спроса на отечественную промышленную продукцию <...> рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью, — указано в тексте.

Ранее кабмин РФ продлил срок действий упрощенного технического регламента по выпуску автомобилей до 1 февраля 2024 года. При этом уже с июня 2023 года предусмотрено поэтапное возвращение требований к экологическому классу двигателей, а с декабря — к обязательному оснащению машин системой ABS.