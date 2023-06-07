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Всё дальше от «травоядного» имиджа: Toyota Prius в крутом спортивном обвесе от TGR

Автоспортивное подразделение Toyota Gazoo Racing (TGR) представило концепт Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, который, скорее всего, предвещает серийную спортивную версию популярного гибридного лифтбека.

Toyota Prius избавляется от «травоядного» имиджа
© Колеса.ру / Toyota

Дебютировавший в 1997 году Toyota Prius первого поколения стал пионером массовой гибридизации в современном автопроме и задал общий вектор развития в сторону «зелёных» технологий. Приусы второго и третьего поколений были очень популярными у экоактивистов первой волны и вообще, скажем так, правильных людей — в голливудских фильмах начала 2000-х и более поздних чуть ли не каждый второй положительный герой ездит на Приусе, причём зачастую это какой-нибудь профессор с причудами или переживающая кризис домохозяйка. Начиная с четвёртого поколения Toyota стала жёстко ломать скучный имидж Приуса, но перестаралась с дизайном — он получился слишком вычурным.

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Наконец, осенью прошлого года свет увидел «пятый» Prius и сорвал шквал аплодисментов по всему миру — это именно то, чего многие хотели: лаконичный, но при этом очень эффектный и даже страстный дизайн в сочетании с заметно прибавившими в мощности силовыми установками. Рыночная карьера «пятого» Приуса, по сути, только началась, судить об успехах пока рано — ясно лишь, что Toyota продолжает развивать спортивную харизму этой модели.

Колеса.ру / Toyota

В начале года в японских СМИ появились слухи о том, что у нового Приуса будет спортивная версия от TGR и, возможно, даже не одна, и вот сегодня состоялся её пролог в виде концепта с длинным именем Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition. Специалисты TGR подготовили его к юбилейной гонке в Ле-Мане — в этом году легендарный суточный марафон отмечает столетие. Команда Toyota Gazoo Racing на своих гибридных спортпротоитпах выиграла Ле-Ман пять раз подряд, в 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах.

Колеса.ру / Toyota

Гибридный Prius в таком триумфальном контексте выглядит вполне органично, тем более что команда TGR снабдила его эффектными трековым обесом: новый передний бампер в мощными «четырёхлгазыми» фарами для ночных гонок, массивный передний спойлер и боковые канарды; углепластиковые капот, пороги, расширители колёсных арок и антикрыло на корме; новый задний бампер с развитым диффузором. Вдобавок расширена колея и уменьшен дорожный просвет. Специально разработанные для концепта аэродинамические колёса обуты в спортивные шины Michelin Pilot Sport 4S.

О технической начинке концепта ничего не сообщается. Напомним, что самый мощный серийный Prius пятого поколения располагает 223-сильной гибридной силовой установкой и может разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с — владельцы прежних Приусов о такой динамике могли только мечтать. Не исключено, что серийный «горячий» Prius от TGR окажется ещё мощнее — Toyota за последние годы не раз доказала, что умеет приятно удивлять любителей спорткаров.

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