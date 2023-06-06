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Продажи автомобилей "Москвич" в мае снизились на 11,2%, до 860 авто

Продажи автомобилей "Москвич" в мае 2023 года снизились на 11,2% по сравнению с апрелем и составили 860 авто. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода "Москвич".

Продажи автомобилей "Москвич" в мае снизились на 11,2%, до 860 авто
© РИА Новости

"В мае было продано 860 автомобилей "Москвич", - рассказали в пресс-службе.

Всего с момента старта продаж в марте 2023 года было продано почти 2,5 тыс. автомобилей "Москвич".

В конце мая пресс-служба завода также сообщала, что всего с начала года было продано почти 80 электромобилей бренда.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров.

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