Продажи автомобилей "Москвич" в мае снизились на 11,2%, до 860 авто

Продажи автомобилей "Москвич" в мае 2023 года снизились на 11,2% по сравнению с апрелем и составили 860 авто. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе завода "Москвич".

"В мае было продано 860 автомобилей "Москвич", - рассказали в пресс-службе.

Всего с момента старта продаж в марте 2023 года было продано почти 2,5 тыс. автомобилей "Москвич".

В конце мая пресс-служба завода также сообщала, что всего с начала года было продано почти 80 электромобилей бренда.