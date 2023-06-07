Обновленный Range Rover Evoque засветился на испытаниях

Land Rover Evoque — это стильная отправная точка в суббренде автомобилей Range Rover. Это первый раз, когда мы видим обновленную версию в разработке. Спереди у обновленного Evoque более квадратные фары, но трудно сказать наверняка из-за камуфляжа. Центральная решетка имеет новый дизайн с прямоугольным сетчатым рисунком. Входные отверстия в нижней панели теперь больше похожи на прорези, чем на большие отверстия существующей модели.

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На крыше много камуфляжа. Даже задние фонари закрыты. Достаточное сокрытие не позволяет нам заметить какие-либо изменения стиля. У шпионов получилось мельком увидеть кабину через окна. На приборной панели нет никаких признаков сокрытия, что наводит нас на мысль, что там нет никаких существенных изменений. Возможны доработки программного обеспечения.

Подробности о силовой установке обновленной модели отсутствуют. В Соединенных Штатах Evoque 2023 года доступен с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает мощность 246 л.с., или с мягким гибридным вариантом мощностью 296 л.с. У европейцев есть выбор дизельного топлива, бензина и даже PHEV.

Evoque текущего поколения дебютировал в 2018 году и прибыл в США в 2020 модельном году. Он почти такого же размера, как и предыдущая версия, но переход на премиальную поперечную архитектуру Land Rover увеличивает грузовое пространство на шесть процентов. Внутри есть цифровая приборная панель и пара экранов на центральной консоли.

Для модели 2021 года в США Land Rover обновил Evoque, чтобы использовать новейшую информационно-развлекательную систему Pivi Pro. Он также добавил до семи портов USB-C и доступную беспроводную зарядную панель. Кабина получила опциональную систему фильтрации воздуха, которая уменьшила количество аллергенов в автомобиле.