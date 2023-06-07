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Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили

Конкуренция среди китайских автопроизводителей должна привести к снижению цен на их продукцию в России, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. На сегодняшний день китайский автопром представлен на отечественном рынке разными брендами, и количество моделей, доступных потребителям в России, растет день ото дня, отметил Хайцеэр.

Когда могут подешеветь китайские автомобили
© Сергей Петров/NEWS.ru

"Машины в избытке, однако очередей, выстроившихся за ними, я не наблюдаю. Странно, что они еще не начинают дешеветь. Возможно, рынок еще недостаточно наполнен", — добавил Хайцеэр.

В КНР те же модели автомобилей, которые предлагаются российским покупателям, стоят значительно меньше, продолжил автоэксперт.

"Я надеюсь, что конкуренция между китайскими производителями все-таки сыграет свою роль и будет корректировка цен", — сказал Хайцеэр.

Ранее сообщалось, что подросток получил ожоги 80% тела. Компания друзей достала где-то бензин и устроила игру, и в какой-то момент один из подростков загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили пожар.

До этого в Подмосковье мальчик сгорел заживо в сарае, в котором его могли запереть товарищи, заколотив гвоздями дверь. Прохожие пытались самостоятельно потушить возгорание и вытащить ребенка, вскоре на место прибыли пожарные, но не успели его спасти. Девушка, вызвавшая спасателей, рассказала, что во время пожара рядом стояли и плакали дети, которые говорили, что мальчик якобы поджег сам себя.

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