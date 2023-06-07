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С июля в РФ начнутся поставки отечественных ABS

В Костроме началось первое в России производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), которые с 1 июля начнут поставляться российским автопроизводителям. Об этом РИА Новости заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

С июля в РФ начнутся поставки отечественных ABS
© globallookpress.com

Он также отметил, что в России уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автопрома.

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«Мы и дальше планируем увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру», - сказал он.

Напомним, ABS - это система, которая предотвращает блокировку машины при торможении и сохраняет ее устойчивость и управляемость. Высоко локализованные автопроизводители в России сталкивались с дефицитом систем ABS и ESP, но власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент до декабря 2023 года.

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