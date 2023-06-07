С июля в РФ начнутся поставки отечественных ABS

В Костроме началось первое в России производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), которые с 1 июля начнут поставляться российским автопроизводителям. Об этом РИА Новости заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Он также отметил, что в России уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики для автопрома.

«Мы и дальше планируем увеличивать долю российских электронных компонентов в автопроме, а также локализовывать недостающую электронную архитектуру», - сказал он.