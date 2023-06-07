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В Россию привезли новый Volkswagen T-Roc

Один из частников привез в Россию новый кроссовер Volkswagen T-Roc. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 2 950 000 рублей.

В Россию привезли новый Volkswagen T-Roc
© Пресс-служба Volkswagen

В объявлении говорится, что у машины полный электропакет, люк, панорама, литые диски R18, кожаный салон. Двигатель - 1,4 литра (110 л.с.), который работает вместе с семиступенчатам "роботом" DSG. Привод - передний.

Кроссовер построен на той же модульной платформе MQB, что и Golf. Длина T-Roc составляет 4 234 мм (на 25 см короче Tiguan), ширина -1 819 мм, а колесная база достигает 2 603 мм. Объем багажного отделения равняется 445 л в походном положении и достигает 1 290 л при сложенном втором ряде сидений.

Напомним, премьера Volkswagen T-Roc состоялась в конце лета 2017 года. Автомобиль встал на одну ступень ниже модели Tiguan.

Ранее "РГ" сообщала, что в России появились новые кроссоверы Volkswagen Tavendor.

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