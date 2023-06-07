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В Африке согласились собирать российские автомобили

Российские автомобили УАЗ могут начать производить в Гане. Об интересе африканских компаний к сборке машин рассказал председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг, пишет РИА Новости.

В Африке согласились собирать российские автомобили
© РИА Новости

По его словам, в июне или июле пройдут переговоры с российской автокомпанией «Соллерс», выпускающей УАЗы. Стороны будут обсуждать возможность производства и, если все пройдет успешно, африканские производители согласятся выпускать российские автомобили в Гане.

Также Ауку-Боатенг отметил, что одна из автокомпаний Ганы ждет ответных действий от «АвтоВАЗа», автомобили которого она приобрела, однако концерн не выдал ей разрешения на продажу российских машин. Многие из купленных в России автомобилей все еще стоят на складах, подчеркнул он. Председатель совета заключил, что Гана в целом ожидает от России активизации инвестиционной деятельности в стране.

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Наладить сборку российских автомобилей УАЗ также планирует Центрально-Африканская Республика. Кроме того, начать производство российских машин хотят в Эфиопии. При этом «Группа ГАЗ» намеревается выйти на африканский рынок еще с 2019 года — компания хотела поставлять продукцию в Эфиопию, Нигерию, Демократическую Республику Конго и Гану.

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