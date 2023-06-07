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"Автотор" готовится к производству кроссовера BAIC X55

На калининградском заводе "Автотор" приступила к работе группа запуска в составе специалистов Инновационно-технологического центра в сотрудничестве со специалистами BAIC. Началась подготовка к выпуску новой модели BAIC - кроссовера X55, об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

"Автотор" готовится к производству кроссовера BAIC X55
© Пресс-служба "Автотора"

Для настройки большого количества "умных систем" автомобиля на линии производства будет установлено дополнительное электронное оборудование.

На сегодняшний день в тестовом режиме на предприятии выпущено несколько экземпляров новой модели X55. Запуск промышленного производства BAIC X55 запланирован на третий квартал этого года.

BAIC X55 - кроссовер длиной 4620 мм и колёсной базой 2735 мм - чуть крупнее Toyota RAV4. Для модели заявлен 188-сильный турбированный двигатель и 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Как и у большинства "китайцев", привод - только передний. Сзади установлена независимая многорычажка, передняя подвеска - независимая на стойках "МакФерсон". Цены в Китае - от 99 900 до 153 900 юаней (1,15-1,77 млн рублей).

Планируется, что в этом году BAIC привезет в Россию семь моделей. Все они постепенно должны встать на конвейер калининградского "Автотора". Также марка собирается активно развивать дилерскую сеть - до конца года откроется 80 шоу-румов.

При этом официальный старт продаж автомобилей BAIC в России отсрочен.

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