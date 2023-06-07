Названа стартовая цена обновленного Jeep Wrangler

Автопроизводитель Jeep продемонстрировал свой обновленный Wrangler на автомобильном салоне в Нью-Йорке. И вот теперь, как сообщает Центральная Служба Новостей, стало известно, что стартовая цена внедорожника составит чуть менее 32 тысяч долларов (более 2,5 миллионов рублей по актуальному курсу).

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Причем в американские дилерские салоны автомобиль начнет поступать в 3-м квартале этого года. Несмотря на это, компания уже начала принимать предварительные заказы от покупателей.