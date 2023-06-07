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Jeep начал продавать новый внедорожник Wrangler почти за 32 тыс. долларов

Автопроизводитель Jeep продемонстрировал свой обновленный Wrangler на автомобильном салоне в Нью-Йорке. И вот теперь, как сообщает Центральная Служба Новостей, стало известно, что стартовая цена внедорожника составит чуть менее 32 тысяч долларов (более 2,5 миллионов рублей по актуальному курсу).

Названа стартовая цена обновленного Jeep Wrangler
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Причем в американские дилерские салоны автомобиль начнет поступать в 3-м квартале этого года. Несмотря на это, компания уже начала принимать предварительные заказы от покупателей.

Основным конкурентом обновленного Jeep Wrangler 2024-го модельного года станет Ford Bronco. Автомобиль имеет модернизированный дизайн, а также несколько важных технических и визуальных улучшений в салоне.

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