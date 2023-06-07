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Таксисты чаще попадают в аварии, чем обычные водители

Аварийность с участием легковых такси значительным образом превышает аварийность с участием легковых машин граждан. Водители такси попадают в аварии в 7,4 раза чаще, следует из данных Банка России по договорам, которые были заключены в 2018–2022 годах.

Таксисты чаще попадают в аварии, чем обычные водители
© globallookpress.com

Также утверждается, что зрелые водители реже попадают в аварии, чем молодые (в возрасте до 25 лет).

Ранее водители, опрошенные РБК и агентством НКР, посчитали, что ОСАГО нуждается в доработках. Доля таких россиян составила 49%. Согласно результатам опроса, водители в целом недовольны существующим страховым продуктом. Участники отметили, что лимит выплат возмещения ущерба имуществу по ОСАГО должен составлять 400 тыс. руб. Исследование также показало, что 47% респондентов не пользуются каско из-за его высокой стоимости. 49% россиян среди 953 ответивших считают необходимым увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО.

Также портал Autonews писал, что начиная с 15 июля водители смогут отправлять электронные обращения в страховые компании для урегулирования убытков по ОСАГО. Это связано с введением новых норм федерального закона № 327от 14.07.2022, который внес изменения в закон об ОСАГО.

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