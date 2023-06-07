$81.25-0.0886.95-0.08

В России появились новые седаны Chevrolet Monza

В Россию привезли аналог Chevrolet Cruze - новые седаны Chevrolet Monza 2023 года выпуска. Модели доставили по программе параллельного импорта. Об этом пишет iXBT.

Сборка у автомобилей китайская, цена составляет 2,38 млн рублей. Купить седан можно у казанского автосалона. Длина машины D-класса составляет 4656 мм, а колесная база - 2640 мм. Автомобиль выпускается на совместном предприятии SAIC-GM с 2019 года, и в 2022 году прошел рестайлинг.

Модель оснащена 113-сильным атмосферным двигателем объемом 1,5 л и роботизированной коробкой передач. Разгон до первой сотни занимает 12,9 секунды, а расход топлива в смешанном цикле равен 5,9 л на 100 км.

В комплектацию входят светодиодные фары, люк в крыше, литые диски, встроенный видеорегистратор, климат-контроль, отделка салона синей экокожей, кластер из двух ЖК-дисплеев на панели диагональю 10,3 дюйма каждый и круиз-контроль.

В Африке согласились собирать российские автомобили

Предыдущие модели 2022 года выпуска были доступны в России по цене от 1,7 млн рублей до 2,1 млн рублей.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители