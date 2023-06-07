Появились характеристики двухмоторного электрокроссовера Rivian R1S

Автоконцерн Rivian определился с характеристиками своего нового электрокроссовера R1S, сообщает издание Speedme. Так, согласно официальным документам, представленным в Агентство по защите окружающей среды (EPA), реальные результаты испытаний двухмоторного варианта Rivian R1S говорят об установленном "большом" аккумуляторе.

© Rivian

В частности, в каждом тесте использовалась конфигурация с двумя двигателями в сочетании с батареей емкостью 135 кВт/ч. Вариант R1S с 20-дюймовыми колесами показал скорректированный запас хода в 492,12 км.

R1S, оснащенный 21-дюймовыми колесами, продемонстрировал скорректированный запас хода в 560 км, в то время как модель с 22-дюймовыми колесами достигла окончательной цифры в 566 км. Оба последних значения превышают прогнозы, ранее представленные Rivian. Следует отметить, что вариант R1S с 20-дюймовыми колесами оснащен внедорожными шинами, что объясняет его немного меньший запас хода.