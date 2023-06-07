Россияне стали чаще продавать «электрички»

Составлен рейтинг самых популярных электромобилей с пробегом в России. Аналитики «Авито Авто» изучили статистику продаж машин на вторичном рынке за январь-май нынешнего года и выяснили, что самым ходовым электромобилем на «вторичке» является Nissan Leaf. Он занимает 22,8 процента рынка в своем сегменте, а его средняя стоимость составляет 720 тысяч рублей. В целом число объявлений о продаже подержанных батарейных машин выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 133,5 процента.

© Motor.ru / Nissan Leaf

На втором месте в рейтинге самых популярных электромобилей — Tesla Model 3, которую продают в среднем за 3,59 миллиона рублей. Она занимает 6,9 процента вторичного рынка. Замыкает тройку лидеров Volkswagen ID.4 с 4,9-процентной долей и ценой в 3,6 миллиона рублей.

Наиболее часто от «электричек» избавляются в Москве и Подмосковье — на их долю приходится 26,2 процента всех объявлений. Среди других регионов-лидеров по продажам числятся Приморский край (17,7 процента), Амурская область (6,4 процента), Краснодарский край (6 процентов) и Новосибирская область (4,7 процента).

Большинство россиян пока не готовы пересаживаться на электрокары, показал опрос полутора тысяч жителей страны старше 18 лет. Порядка 60 процентов респондентов не рассматривают ни электромобили, ни гибриды, так как боятся сложностей в долгих поездках и не считают «зеленый» транспорт полностью безопасным.