АвтоВАЗ будет оснащать Lada Niva моторами от Lada Vesta

“АвтоВАЗ” сообщил, какие моторы будут использоваться для модели Lada Niva. Внедорожники получат новый мотор в ближайшее время.

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Представители компании рассекретили модернизированную моторную гамму для модели Lada Niva в версии Legend. Известно, что для автомобилей подготовили силовую установку объемом 1.6 литра. В модификации Sport внедорожник будет приводиться в движение мотором производительностью 122 л.с. Такой мотор имеет в конструкции 16 клапанов.

Эксперты уверены, что базовая версия Lada Niva Legend получит в оснащение двигатель ВАЗ-21129. Для максимальной комплектации предусмотрят мотор ВАЗ-21179, рабочий объем которого составляет 1.8 литра.

В Тольятти уже сообщили, что мотор 1.6 придется “развернуть по-другому”. Это указывает на то, что культовая версия Niva будет использовать двигатель от автомобилей с системой переднего привода. Напомним, что в декабре 2022 года глава концерна “АвтоВАЗ” подтвердил информацию об использовании нового агрегата для Niva Legend. Тогда сообщалось, что это будет мотор на 106 л.с.

Интрига для версии Sport уже не сохраняется, так как ранее была раскрыта производительность мотора - 122 л.с. Такую мощность генерирует только двигатель ВАЗ-21179 объемом 1.8 литра. Одна из задач, которую должен решить новый мотор - снижение уровня шума. По предварительным данным, новая моторная гамма будет использоваться для модели уже в 2024 году.