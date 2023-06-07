$81.25-0.0886.95-0.08

АвтоВАЗ будет оснащать Lada Niva моторами от Lada Vesta

“АвтоВАЗ” сообщил, какие моторы будут использоваться для модели Lada Niva. Внедорожники получат новый мотор в ближайшее время.

АвтоВАЗ будет оснащать Lada Niva моторами от Lada Vesta
© РИА Новости/Евгений Одиноков

Представители компании рассекретили модернизированную моторную гамму для модели Lada Niva в версии Legend. Известно, что для автомобилей подготовили силовую установку объемом 1.6 литра. В модификации Sport внедорожник будет приводиться в движение мотором производительностью 122 л.с. Такой мотор имеет в конструкции 16 клапанов.

Эксперты уверены, что базовая версия Lada Niva Legend получит в оснащение двигатель ВАЗ-21129. Для максимальной комплектации предусмотрят мотор ВАЗ-21179, рабочий объем которого составляет 1.8 литра.

В Тольятти уже сообщили, что мотор 1.6 придется “развернуть по-другому”. Это указывает на то, что культовая версия Niva будет использовать двигатель от автомобилей с системой переднего привода. Напомним, что в декабре 2022 года глава концерна “АвтоВАЗ” подтвердил информацию об использовании нового агрегата для Niva Legend. Тогда сообщалось, что это будет мотор на 106 л.с.

Интрига для версии Sport уже не сохраняется, так как ранее была раскрыта производительность мотора - 122 л.с. Такую мощность генерирует только двигатель ВАЗ-21179 объемом 1.8 литра. Одна из задач, которую должен решить новый мотор - снижение уровня шума. По предварительным данным, новая моторная гамма будет использоваться для модели уже в 2024 году.

Недавно на заводе “АвтоВАЗ” сообщили, что удалось решить проблему с излишним потреблением моторного масла в одном из агрегатов. Сейчас препятствий для его массового выпуска нет. С доработками обновленная Lada Niva Legend встретит 50-летний юбилей на конвейере.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители