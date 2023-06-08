Суперкар Chiron Super Sport отзывают из-за неправильных колес

Bugatti будет отзывать суперкар Chiron Super Sport из-за неправильных колес
Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, известный авто бренд Bugatti объявил об отзыве одного из своих автомобилей. Причиной стали неправильные колесные диски, которые, по мнению Bugatti, могут сделать автомобиль неустойчивым, хотя и только в определенных обстоятельствах.
Национальное управление безопасностью дорожного движения сообщает, что неправильные колеса увеличивают риск аварии при движении в режиме максимальной скорости. Bugatti утвердила только два типа колесных дисков для модификации Super Sport и его еще более быстрого брата Super Sport 300+ на основе испытаний.
Но вариант колесных дисков, одобренный только для стандартного Chiron, попал в конфигуратор версии Super Sport. Замену на комплект правильных колес Super Sport получит заказчик совершенно бесплатно вместе с совершенно новым комплектом шин, клапанов и датчиков.