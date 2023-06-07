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В России могут наладить производство систем ESP. Какие автокомпоненты уже удалось заместить

Замминистра Минпромторга России Василий Шпак рассказал, что ведомство рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля.

В России могут наладить производство систем ESP
© РИА Новости/Юрий Стрелец

Российским предприятиям уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, частично датчики и жгутовую продукцию для автопрома, заявил он РИА Новости.

Кроме того, в Костроме уже запускается производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям.

В 2022 году президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, какие иностранные детали Lada пришлось заменить отечественными в рамках импортозамещения. По его словам, это приводные ремни, седла клапанов, коннекторы, пружины подвески, многие другие компоненты.

Ранее Соколов также отмечал, что импортозамещение на АвтоВАЗе завершено на 66%, то есть заводу предстоит найти замену примерно 1,5 тысячи компонентам из 4,5 тысячи, из которых собран автомобиль.

Как добавил топ-менеджер, при замене автокомпонентов на альтернативные важно не только найти их, но и обеспечить качество продукции. АвтоВАЗ продолжает работать по стандартам качества, которые были установлены в последние пять лет.

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