В России могут наладить производство систем ESP

Замминистра Минпромторга России Василий Шпак рассказал, что ведомство рассматривает возможность организации в стране производства систем ESP, отвечающих за стабилизацию автомобиля.

© РИА Новости/Юрий Стрелец

Российским предприятиям уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, частично датчики и жгутовую продукцию для автопрома, заявил он РИА Новости.

Кроме того, в Костроме уже запускается производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), с 1 июля начнутся серийные поставки российским автопроизводителям.

В 2022 году президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, какие иностранные детали Lada пришлось заменить отечественными в рамках импортозамещения. По его словам, это приводные ремни, седла клапанов, коннекторы, пружины подвески, многие другие компоненты.

Ранее Соколов также отмечал, что импортозамещение на АвтоВАЗе завершено на 66%, то есть заводу предстоит найти замену примерно 1,5 тысячи компонентам из 4,5 тысячи, из которых собран автомобиль.