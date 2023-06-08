Потребности такси и каршеринга оценили в 150-200 тысяч машин в год

Руководитель центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус при этом отметил, что для того, чтобы закрыть потребности таксопарков и каршеринговых компаний в автомобилях, российскому автопрому нужно будет производить 150-200 тыс. машин в год. Однако замглавы Минпромторга Альберт Каримов отметил, что отечественные производители к этому готовы и будут расширять свою производственную линейку.