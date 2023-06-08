Потребности такси и каршеринга оценили в 150-200 тысяч машин в год

Стало известно, сколько автомобилей придется выпускать в России для такси и каршеринга
Отрасль автомобильной промышленности в России планируют расширить, чтобы обеспечить достаточное количество машин для такси каршеринга, сообщает «Парламентская газета».
Руководитель центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислав Швагерус при этом отметил, что для того, чтобы закрыть потребности таксопарков и каршеринговых компаний в автомобилях, российскому автопрому нужно будет производить 150-200 тыс. машин в год. Однако замглавы Минпромторга Альберт Каримов отметил, что отечественные производители к этому готовы и будут расширять свою производственную линейку.
По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по транспорту Павла Федяева, решение закрывать данный сегмент автомобилями отечественного производства будет правильным решением. Однако для этого нужно следить за качеством и безопасностью машин, которыми планируют пополнять автопарки.
«Здесь нужна правильная экономика. Чтобы лизинговые компании давали ставки, которые позволяет нормально окупаться автомобилям», — добавил он.
7 июня стало известно, что президент России Владимир Путин дал поручение разработать требования об использовании в такси и каршеринге автомобилей российского производства.