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Эксперты напомнили, когда ГИБДД может использовать машины граждан

Сотрудники ГИБДД РФ при необходимости могут использовать автомобили граждан. Это предусматривает российское законодательство. О том, в каких случаях автомобилиста могут попросить предоставить машину для нужд полиции, рассказали эксперты портала NJcar.

Эксперты напомнили, когда ГИБДД может использовать машины граждан
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Сотрудник полиции, прежде всего, обязан поставить в известность водителя о намерении использовать его транспортное средство. Кроме того, он должен указать цель использования, маршрут движения (за исключением случаев, когда это необходимо для розыска преступника) и предложить водителю предоставить транспортное средство.

Также специалисты сообщили, что водитель в случае отказа несет ответственность за невыполнение данного требования в установленном законом порядке.

Полицейские могут обратиться к водителю по данному вопросу для того, чтобы пресечь преступление, доставить в больницу граждан, которым требуется экстренная медицинская помощь. Также они могут попросить ключи от машины для буксировки транспорта, поврежденного при ДТП, а также для проезда к месту, где совершено преступление или административное правонарушение.

В статье 13 Федерального закона «О полиции», а также в пункте 2.3.3 ПДД говорится, что сотруднику, использующему транспортное средство, по просьбе водителя необходимо выдать справку или написать в путевом листе период поездки, пробег, имя, должность, номер служебного удостоверения и название подразделения полиции.

На водителя будет наложен штраф в размере 500 рублей за отказ в предоставлении личного авто по требованию сотрудника полиции.

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