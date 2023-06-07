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Автомобили УАЗ оснастят новым дизельным двигателем, произведенным в Елабуге

Завод по производству двигателей в Елабуге начнет выпуск новых дизельных моторов. Об этом сообщает пресс-служба автомобильной компании «Соллерс». В планах компании производство силовых агрегатов нового поколения объемом от 2,0 до 2,7 литра.

Внедорожники УАЗ получат новый двигатель
© ОАО Заволжский моторный завод

«Запуск производства дизельных двигателей позволит нам не только максимально локализовать коммерческие автомобили Sollers, но также модернизировать модельный ряд автомобилей УАЗ, оснастив их новым двигателем 2,0 литра», — отметил председатель Совета Директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

Отмечается, что общая сумма инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей. О сроках начала выпуска новых дизельных моторов не сообщается.

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