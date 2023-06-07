Внедорожники УАЗ получат новый двигатель

Завод по производству двигателей в Елабуге начнет выпуск новых дизельных моторов. Об этом сообщает пресс-служба автомобильной компании «Соллерс». В планах компании производство силовых агрегатов нового поколения объемом от 2,0 до 2,7 литра.
«Запуск производства дизельных двигателей позволит нам не только максимально локализовать коммерческие автомобили Sollers, но также модернизировать модельный ряд автомобилей УАЗ, оснастив их новым двигателем 2,0 литра», — отметил председатель Совета Директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.
Отмечается, что общая сумма инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей. О сроках начала выпуска новых дизельных моторов не сообщается.
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