В России проходит сертификацию китайский аналог мотоцикла «Урал»

В ближайшее время российский рынок мототехники пополнит новая модель с коляской ChangJiang CJ Adept 700, которая является аналогом отечественного «Урала». Как сообщает компания-дистрибьютор Super Marine, мотоциклы уже ввезены в страну и проходят сертификацию.

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Стоимость байка CJ Adept 700 начинается от 1,33 млн рублей, за более продвинутую версию CJ Dynasty 700 нужно будет доплатить 50 тыс. рублей. Модель без коляски CJ Adept 700 Solo будет стоить 830 тыс. рублей.

Длина мотоцикла составляет 2 247 мм, вес – 296 кг.

700-кубовый впрысковый движок мощностью 75 л. с.;

цепной привод и 5-ступенчатая МКПП;

фары дополнительного света, в том числе противотуманная;

запасное колесо;

USB-порт для зарядки гаджетов;

спицованные диски с бескамерными шинами;

18-литровый бензобак. В его оснащение входит:

Коляска оснащена ремнем и дугой безопасности, а также обтекателем с ветровым стеклом.

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