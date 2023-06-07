$81.25-0.0886.95-0.08

В продажу поступил лифтбек Lada Granta Drive Active: известны цены

В России начались продажи лифтбека Lada Granta Drive Active за 980 900 рублей. «Спортивная» версия Гранты впервые получила кузов лифтбек с покатой крышей и восходящей подоконной линией. Производство новинки налажено на мощностях дочернего предприятия АвтоВАЗа, «Лада Спорт». Модель доступна в комплектации Сomfort и оснащена двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом сидений и аудиосистемой. Внешне Granta Drive Active можно отличить от обычной по аэродинамическому обвесу.

«Спортивная» версия Lada Granta впервые получила кузов лифтбек
© Motor.ru

Седан Granta Drive Active выпускается уже год — у такой модели спортивные настройки подвески и 90-сильный восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 литра, как у обычной «антикризисной» Granta. Теперь же к седану присоединился и лифтбек, который отличается только кузовом.

В салоне у него кресла с развитой боковой поддержкой и контрастная отделка красного цвета — это вставки на сиденьях, окантовка шкалы приборов, строчка на кожаной оплетке руля и кожухе рычага коробки передач. Диски — 15-дюймовые, с ажурным рисунком спиц, покрытых черным лаком. На бамперах — красный декор, а на выхлопной трубе хромированный наконечник. В АвтоВАЗе отмечают, что аэродинамический обвес автомобиля снижает подъемную силу на величину до 45 процентов.

Пресс-служба АвтоВАЗа

Согласно официальному сайту «Лада Спорт», цены на седан Granta Drive Active начинаются от 827 900 рублей за комплектацию Classic, а такой же автомобиль, но в комплектации Сomfort, обойдется минимум в 953 900 рублей. Таким образом, лифтбек Granta Drive Active стоит дороже на 27 тысяч рублей.

Motor.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители