«Спортивная» версия Lada Granta впервые получила кузов лифтбек

В продажу поступил лифтбек Lada Granta Drive Active: известны цены
В России начались продажи лифтбека Lada Granta Drive Active за 980 900 рублей. «Спортивная» версия Гранты впервые получила кузов лифтбек с покатой крышей и восходящей подоконной линией. Производство новинки налажено на мощностях дочернего предприятия АвтоВАЗа, «Лада Спорт». Модель доступна в комплектации Сomfort и оснащена двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом сидений и аудиосистемой. Внешне Granta Drive Active можно отличить от обычной по аэродинамическому обвесу.
Седан Granta Drive Active выпускается уже год — у такой модели спортивные настройки подвески и 90-сильный восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 литра, как у обычной «антикризисной» Granta. Теперь же к седану присоединился и лифтбек, который отличается только кузовом.
В салоне у него кресла с развитой боковой поддержкой и контрастная отделка красного цвета — это вставки на сиденьях, окантовка шкалы приборов, строчка на кожаной оплетке руля и кожухе рычага коробки передач. Диски — 15-дюймовые, с ажурным рисунком спиц, покрытых черным лаком. На бамперах — красный декор, а на выхлопной трубе хромированный наконечник. В АвтоВАЗе отмечают, что аэродинамический обвес автомобиля снижает подъемную силу на величину до 45 процентов.
Согласно официальному сайту «Лада Спорт», цены на седан Granta Drive Active начинаются от 827 900 рублей за комплектацию Classic, а такой же автомобиль, но в комплектации Сomfort, обойдется минимум в 953 900 рублей. Таким образом, лифтбек Granta Drive Active стоит дороже на 27 тысяч рублей.