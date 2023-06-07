«Спортивная» версия Lada Granta впервые получила кузов лифтбек

В России начались продажи лифтбека Lada Granta Drive Active за 980 900 рублей. «Спортивная» версия Гранты впервые получила кузов лифтбек с покатой крышей и восходящей подоконной линией. Производство новинки налажено на мощностях дочернего предприятия АвтоВАЗа, «Лада Спорт». Модель доступна в комплектации Сomfort и оснащена двумя подушками безопасности, кондиционером, подогревом сидений и аудиосистемой. Внешне Granta Drive Active можно отличить от обычной по аэродинамическому обвесу.

Седан Granta Drive Active выпускается уже год — у такой модели спортивные настройки подвески и 90-сильный восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 литра, как у обычной «антикризисной» Granta. Теперь же к седану присоединился и лифтбек, который отличается только кузовом.

В салоне у него кресла с развитой боковой поддержкой и контрастная отделка красного цвета — это вставки на сиденьях, окантовка шкалы приборов, строчка на кожаной оплетке руля и кожухе рычага коробки передач. Диски — 15-дюймовые, с ажурным рисунком спиц, покрытых черным лаком. На бамперах — красный декор, а на выхлопной трубе хромированный наконечник. В АвтоВАЗе отмечают, что аэродинамический обвес автомобиля снижает подъемную силу на величину до 45 процентов.

Пресс-служба АвтоВАЗа