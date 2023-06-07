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LADA начала продажи лифтбека Granta Drive Active

LADA объявила о запуске продаж новой модификации Granta Drive Active в лифтбек-кузове. Автомобиль выпускается на дочернем предприятии АВТОВАЗа, специализирующемся на спортивных моделях LADA.

Силуэт лифтбека, с покатой крышей и восходящей подоконной линией, соответствует концепции Granta Drive Active. Автомобиль имеет спортивный дизайн с аэродинамическим обвесом, более выразительными бамперами и 15-дюймовыми легкосплавными дисками.

Интерьер отделан контрастной ярко-красной отделкой, а передние сиденья имеют анатомический рельеф для повышения комфорта. Модель можно купить в комплектации Comfort с двумя подушками безопасности, кондиционером, обогревом передних сидений и аудиосистемой. Цена автомобиля начинается от 980 900 рублей.

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Ранее компания сообщила о старте продаж LADA Vesta нового поколения. Покупателям будут доступны автомобили в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross. Новая модель отличается более ярким дизайном. Кроме того, у нее полностью переработан салон, став более удобным и современным.

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