LADA начала продажи лифтбека Granta Drive Active
LADA объявила о запуске продаж новой модификации Granta Drive Active в лифтбек-кузове. Автомобиль выпускается на дочернем предприятии АВТОВАЗа, специализирующемся на спортивных моделях LADA.
Силуэт лифтбека, с покатой крышей и восходящей подоконной линией, соответствует концепции Granta Drive Active. Автомобиль имеет спортивный дизайн с аэродинамическим обвесом, более выразительными бамперами и 15-дюймовыми легкосплавными дисками.
Интерьер отделан контрастной ярко-красной отделкой, а передние сиденья имеют анатомический рельеф для повышения комфорта. Модель можно купить в комплектации Comfort с двумя подушками безопасности, кондиционером, обогревом передних сидений и аудиосистемой. Цена автомобиля начинается от 980 900 рублей.
Ранее компания сообщила о старте продаж LADA Vesta нового поколения. Покупателям будут доступны автомобили в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross. Новая модель отличается более ярким дизайном. Кроме того, у нее полностью переработан салон, став более удобным и современным.