LADA объявила о запуске продаж новой модификации Granta Drive Active в лифтбек-кузове. Автомобиль выпускается на дочернем предприятии АВТОВАЗа, специализирующемся на спортивных моделях LADA.

Силуэт лифтбека, с покатой крышей и восходящей подоконной линией, соответствует концепции Granta Drive Active. Автомобиль имеет спортивный дизайн с аэродинамическим обвесом, более выразительными бамперами и 15-дюймовыми легкосплавными дисками.

Интерьер отделан контрастной ярко-красной отделкой, а передние сиденья имеют анатомический рельеф для повышения комфорта. Модель можно купить в комплектации Comfort с двумя подушками безопасности, кондиционером, обогревом передних сидений и аудиосистемой. Цена автомобиля начинается от 980 900 рублей.