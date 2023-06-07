BMW i4 получит более мощную полноприводную версию

Первым седаном германского бренда с нулевым уровнем выбросов является BMW i4. Как сообщает издание SPEEDME.RU, несмотря на то что он находится в продаже сразу и на европейском, и на американском рынках, его продажи оставляют желать лучшего.

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Несмотря на это германский автопроизводитель решил расширить предложение i4 на рынке Соединенных Штатов четвертым вариантом, который чуть позже появится и на европейском рынке. Компания представила BMW i4 xDrive40.