$81.25-0.0886.95-0.08

Модельный ряд BMW i4 пополнится свежей версией с полным приводом

Первым седаном германского бренда с нулевым уровнем выбросов является BMW i4. Как сообщает издание SPEEDME.RU, несмотря на то что он находится в продаже сразу и на европейском, и на американском рынках, его продажи оставляют желать лучшего.

BMW i4 получит более мощную полноприводную версию
© press.bmwgroup.com

Несмотря на это германский автопроизводитель решил расширить предложение i4 на рынке Соединенных Штатов четвертым вариантом, который чуть позже появится и на европейском рынке. Компания представила BMW i4 xDrive40.

Этот автомобиль в отличие от полноприводной версии eDrive40, получит второй двигатель. Благодаря этому мощность силовой установки возрастет с 340 до 396 лошадиных сил. Запас хода на одном заряде составит без малого 500 километров. В продажу BMW i4 xDrive40 поступит уже в 3-м квартале этого года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители