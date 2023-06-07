BMW i4 получит более мощную полноприводную версию

Модельный ряд BMW i4 пополнится свежей версией с полным приводом
Первым седаном германского бренда с нулевым уровнем выбросов является BMW i4. Как сообщает издание SPEEDME.RU, несмотря на то что он находится в продаже сразу и на европейском, и на американском рынках, его продажи оставляют желать лучшего.
Несмотря на это германский автопроизводитель решил расширить предложение i4 на рынке Соединенных Штатов четвертым вариантом, который чуть позже появится и на европейском рынке. Компания представила BMW i4 xDrive40.
Этот автомобиль в отличие от полноприводной версии eDrive40, получит второй двигатель. Благодаря этому мощность силовой установки возрастет с 340 до 396 лошадиных сил. Запас хода на одном заряде составит без малого 500 километров. В продажу BMW i4 xDrive40 поступит уже в 3-м квартале этого года.