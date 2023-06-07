Китайские автопроизводители могут занять 60% рынка РФ к концу года

Как рассказал "Российской газете" генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, общая доля продаж китайских автомобилей в России может достичь 60% по итогам 2023 года.

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Среди легковых автомобилей наиболее популярны сейчас бренды массового сегмента - Haval, Geely и Chery, который по всей видимости становится главным брендом года, имея долю 12,3% по итогам первого квартала. Дилерские сети этих марок активно развиваются в стране на протяжении последних четырех лет и их доля на российском рынке продолжит расти в 2023 году. Кроме того, многие китайские автопроизводители, работающие в массовом сегменте, также активно осваивают российский авторынок. Среди них Changan, Great Wall, FAW, GAC, JAC, Kaiyi, BAIC, Omoda, Tank, Jetour и др.

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Китайских брендов премиум-сегмента в России пока не так много. Бесспорный лидер среди них - Exeed, входящий в состав Chery. А в конце мая ООО "ФАВ - Восточная Европа", дистрибутор Hongqi в РФ, объявил о долгожданном официальном выходе на российский рынок китайского бренда класса люкс. Планируется, что уже к концу июня в стране откроется 12 дилерских центов Hongqi в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи.

По словам Ольховского, активное присутствие китайских автомобильных брендов на российском рынке должно помочь восстановить объемы продаж новых автомобилей в стране до уровня 2021 года (1,67 млн. шт.) в течение 3-4 лет. Качество китайских автомобилей за последние годы резко выросло и находится на уровне лучших мировых брендов. Отчасти это подтверждает тот факт, что в прошлом году в Китае было продано 26 млн автомобилей, что в 2 раза превышает объем американского рынка.