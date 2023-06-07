$81.25-0.0886.95-0.08

Из молока начнут производить биотопливо для автомобилей

Издание Autonews сообщило, что фермеры из Мичигана заключили соглашение с канадской винокурней Dairy Distillery, в рамках которого специалисты займутся созданием этанола из молочного пермеата – побочного продукта, который остается после фильтрации молока. Новое биотопливо планируют использовать для заправки легковых и грузовых автомобилей.

Биотопливо для автомобилей начнут производить из молока
© Motor.ru

Молочный пермеат представляет собой смесь лактозы (молочного сахара), витаминов и минералов. Из него можно делать слабоалкогольные напитки типа Vodkow, а также перегонять в более крепкий низкоуглеродный этиловый спирт. В поисках новых способов применения пермиата американские и канадские специалисты решили попробовать использовать его в качестве основы для биотоплива.

Ассоциация производителей молока штата Мичиган объединилась с канадской винокурней Dairy Distillery. Совместными усилиями специалисты собираются построить предприятие по переработке молока площадью около девяти квадратных километров. На мощностях площадки сотрудники будут перерабатывать молочный спирт в этанол для автомобилей. По предварительным оценкам, завод сможет выпускать 2,2 миллиона галлонов биотоплива ежегодно.

В феврале прошлого года компания Audi адаптировала шестицилиндровый турбодизель к растительному маслу. Немецкий бренд планировал использовать биотопливо для собственных седанов и кроссоверов.

Motor.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители