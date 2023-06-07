Биотопливо для автомобилей начнут производить из молока

Издание Autonews сообщило, что фермеры из Мичигана заключили соглашение с канадской винокурней Dairy Distillery, в рамках которого специалисты займутся созданием этанола из молочного пермеата – побочного продукта, который остается после фильтрации молока. Новое биотопливо планируют использовать для заправки легковых и грузовых автомобилей.

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Молочный пермеат представляет собой смесь лактозы (молочного сахара), витаминов и минералов. Из него можно делать слабоалкогольные напитки типа Vodkow, а также перегонять в более крепкий низкоуглеродный этиловый спирт. В поисках новых способов применения пермиата американские и канадские специалисты решили попробовать использовать его в качестве основы для биотоплива.

Ассоциация производителей молока штата Мичиган объединилась с канадской винокурней Dairy Distillery. Совместными усилиями специалисты собираются построить предприятие по переработке молока площадью около девяти квадратных километров. На мощностях площадки сотрудники будут перерабатывать молочный спирт в этанол для автомобилей. По предварительным оценкам, завод сможет выпускать 2,2 миллиона галлонов биотоплива ежегодно.