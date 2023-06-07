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"Яндекс" запустил роботакси в московском Ясенево в тестовом режиме

Компания «Яндекс» запустила роботакси в тестовом режиме в московском районе Ясенево. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

В Москве появилось роботакси
© Газета.Ru

Отмечается, что роботизированные такси будут передвигаться между 40 точками по всем району. Автомобилями будет управлять искусственный интеллект.

«Начинаем новый этап в развитии беспилотных технологий — тестирование роботакси в московском районе Ясенево. ... С 2018 года роботакси совершили больше 60 тысяч поездок в Иннополисе», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что роботакси пока работает в режиме тестирования, поэтому необходимо подавать заявку, чтобы им воспользоваться.

Ранее агентство Reuters сообщало, что китайская компания Pony.ai первой получила лицензию на коммерческую эксплуатацию такси в китайском городе Гуанчжоу. В районе Наньше запустят 100 беспилотных такси. Автомобили будут перевозить пассажиров на территории 800 квадратных километров.

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