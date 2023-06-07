Автомашины могут подорожать из-за новых требований Евросоюза

Уже в июле 2024-го года в Европейском Союзе должны вступить в силу новые правила безопасности, касающиеся больших мультимедийных комплексов в автомобилях. Как отмечает издание SPEEDME.RU, они могут стать своеобразными воротами для хакеров, ищущих слабые места в этих системах.

Многие автопроизводители уже выразили обеспокоенность в связи со скорым внедрением новых положений о безопасности. Они предполагают переписывание части внутреннего кода системного администрирования.