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Евросоюз борется с хакерскими атаками на автомашины

Уже в июле 2024-го года в Европейском Союзе должны вступить в силу новые правила безопасности, касающиеся больших мультимедийных комплексов в автомобилях. Как отмечает издание SPEEDME.RU, они могут стать своеобразными воротами для хакеров, ищущих слабые места в этих системах.

Автомашины могут подорожать из-за новых требований Евросоюза
© globallookpress.com

Многие автопроизводители уже выразили обеспокоенность в связи со скорым внедрением новых положений о безопасности. Они предполагают переписывание части внутреннего кода системного администрирования.

Основная проблема заключается в том, что многие старые модели не имеют беспроводной технологии обновлений OTA. По этой причине автовладельцам придется посещать официальные сервисные центры. Кроме того, есть и другие сложности, которые негативно скажутся на стоимости автомобилей.

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