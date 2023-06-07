Автомашины могут подорожать из-за новых требований Евросоюза

Евросоюз борется с хакерскими атаками на автомашины
Уже в июле 2024-го года в Европейском Союзе должны вступить в силу новые правила безопасности, касающиеся больших мультимедийных комплексов в автомобилях. Как отмечает издание SPEEDME.RU, они могут стать своеобразными воротами для хакеров, ищущих слабые места в этих системах.
Многие автопроизводители уже выразили обеспокоенность в связи со скорым внедрением новых положений о безопасности. Они предполагают переписывание части внутреннего кода системного администрирования.
Основная проблема заключается в том, что многие старые модели не имеют беспроводной технологии обновлений OTA. По этой причине автовладельцам придется посещать официальные сервисные центры. Кроме того, есть и другие сложности, которые негативно скажутся на стоимости автомобилей.