В России появился Peugeot Pick-Up

Один из воронежских дилеров предлагает новый для России внедорожник Peugeot Pick-Up. Модель сделана на базе японского пикапа, но выпущена в Китае. Об этом пишет «За рулем».

Рамный пикап представляет собой перелицованный Dongfeng Rich, который, в свою очередь, основан на Nissan NP300. Автомобиль имеет двигатель 2,5 л (115 л.с.), МКПП и полный привод. Его длина составляет 5 080 мм, ширина — 1 720 мм, высота — 1 680 мм, колесная база — 3 050 мм.

Грузоподъемность немаленькая — 815 кг. Пикап оснащен 4-цилиндровым турбодизелем объемом в 2,5 л., развивающим мощность в 115 л. с. и крутящим объемом в 280 Нм. Модель развивает максимальную скорость в 150 км/ч.