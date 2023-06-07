В России появился Peugeot Pick-Up
Один из воронежских дилеров предлагает новый для России внедорожник Peugeot Pick-Up. Модель сделана на базе японского пикапа, но выпущена в Китае. Об этом пишет «За рулем».
Рамный пикап представляет собой перелицованный Dongfeng Rich, который, в свою очередь, основан на Nissan NP300. Автомобиль имеет двигатель 2,5 л (115 л.с.), МКПП и полный привод. Его длина составляет 5 080 мм, ширина — 1 720 мм, высота — 1 680 мм, колесная база — 3 050 мм.
Грузоподъемность немаленькая — 815 кг. Пикап оснащен 4-цилиндровым турбодизелем объемом в 2,5 л., развивающим мощность в 115 л. с. и крутящим объемом в 280 Нм. Модель развивает максимальную скорость в 150 км/ч.
По современным меркам оснащение Peugeot Pick-Up можно назвать скромным. У модели фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, электростеклоподъемники, АBS, кондиционер, CD-проигрыватель. На 100 км пробега он тратит 9,2 л топлива. Стоимость пикапа составляет 2,2 млн рублей.