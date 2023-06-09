Власти Нью-Йорка подали в суд на Hyundai и Kia

В США власти Нью-Йорка подали судебный иск против автопроизводителей Hyundai и Kia из-за слабой противоугонной защиты автомобилей этих марок, сообщает Reuters.

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В рамках иска корейских автопроизводителей обвинили в небрежности и создании неудобств для общества в результате продажи автомобилей, которые слишком легко украсть. Сумма требуемых компенсаций не названа. В жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена, власти Нью-Йорка указали, что с 2011 по 2022 год Hyundai и Kia не устанавливали на большинство своих моделей иммобилайзеры, в отличие от большинства других автопроизводителей.

В 2022 году количество угнанных Kia и Hyundai удвоилось, а в первые 4 месяца 2023 года зафиксирован взрывной рост их угонов — похищено 977 машин против 148 в том же периоде прошлого года.