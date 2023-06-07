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Автоэксперт Чуйкин: цены на автомобили "АвтоВАЗ" в ближайшее время не снизятся из-за низкой конкуренции на рынке

Российский автомобильный рынок после ухода западных брендов опустел, сейчас его практически делят «АвтоВАЗ» и китайские марки автомобилей, рассказал Pravda.Ru автомобильный эксперт, главный редактор радио «Автодор» Антон Чуйкин.

Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на машины «АвтоВАЗа»
© «АвтоВАЗ»

По его мнению, это означает, что в ближайшее время о снижении цен на отечественные модели говорить не приходится.

«Суммарно на сегодня легковой рынок РФ, если смотреть по странам происхождения, это LADA, около 30-40% на рынке может занимать, а все остальное — китайцы», — указал эксперт.

По его словам, сейчас предложения на авторынке отличаются от «доковидных» показателей в два-три раза, поэтому «жесткой конкуренции» в России нет.

«Более того, российские и китайские бренды работают в разных ценовых категориях и прямо не конкурируют. Самая дорогая LADA пока ещё дешевле самого дешёвого китайца», — заключил Чуйкин.

В конце мая председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев сообщил, что рынок новых автомобилей в России за год снизился на 60%, дилерская сеть в стране смогла продать только 650 тыс. машин вместо 3 млн.

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