Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на машины «АвтоВАЗа»

Российский автомобильный рынок после ухода западных брендов опустел, сейчас его практически делят «АвтоВАЗ» и китайские марки автомобилей, рассказал Pravda.Ru автомобильный эксперт, главный редактор радио «Автодор» Антон Чуйкин.

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По его мнению, это означает, что в ближайшее время о снижении цен на отечественные модели говорить не приходится.

«Суммарно на сегодня легковой рынок РФ, если смотреть по странам происхождения, это LADA, около 30-40% на рынке может занимать, а все остальное — китайцы», — указал эксперт.

По его словам, сейчас предложения на авторынке отличаются от «доковидных» показателей в два-три раза, поэтому «жесткой конкуренции» в России нет.

«Более того, российские и китайские бренды работают в разных ценовых категориях и прямо не конкурируют. Самая дорогая LADA пока ещё дешевле самого дешёвого китайца», — заключил Чуйкин.