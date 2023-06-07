Марка DS создала интерьер автомобилей будущего

Компания DS показала интерьер будущих моделей. Такие салоны будут у машин к концу нынешнего десятилетия, причем акцент сделают на эстетическом восприятии. Например, DS хочет пересмотреть общую архитектуру и избавиться от центрального тоннеля. Кроме того, поменяются отделочные материалы, аудиосистема и даже мультимедиа. Экраны, по мнению дизайнеров DS, не должны быть видимыми в выключенном состоянии, поэтому их сделают прозрачными.

© Motor.ru / DS Automobiles

Следом за Peugeot и её новой концепцией салона Panoramic i-Cockpit помечтать об интерьерах будущего решила DS Automobiles. Дизайн-исследование M.i. 21 — это манифест целого стилистического направления, над которым работали продуктовые и дизайнерские команды.

Видео дня

На серийных автомобилях такие интерьеры появятся к концу нынешнего десятилетия, что добавит «ди-эсам» артистизма, улучшит эргономику и сделает их более эстетически привлекательными. Ключевые перемены — свет, звук, материалы и взаимодействие с технологиями.

Motor.ru / DS Automobiles

Motor.ru / DS Automobiles

Motor.ru / DS Automobiles

Motor.ru / DS Automobiles

Освещение играет не последнюю роль в сенсорном восприятии, поэтому подсветка станет интеллектуальной и адаптивной. Архитектура с «парящей» передней панелью добавит свободного пространства, а аудиосистема, состоящая из одного центрального динамика, снизит массу.

И поскольку в DS не поддерживают тренд на увеличение диагонали и количества дисплеев, то экран здесь тоже не совсем обычный. Он меняет прозрачность, «обнажая» находящуюся под ним отделку, потому в выключенном состоянии не теряет эстетической ценности. Исключение сделано только для дисплеев камер бокового обзора — они всегда не виду.