Китайский стартап заявил о создании всепогодной батареи для электрокаров

Китайский стартап заявляет о прорыве с всепогодной батареей для электрокаров
Представители китайского стартапа по производству аккумуляторов Greater Bay Technology сделали важное заявление. Как пишет издание SPEEDME.RU, они утверждают, что смогли преодолеть один из ключевых камней преткновения для владельцев электрических транспортных средств.
Как известно многим, им до сих пор является потеря мощности и запаса хода в холодных погодных условиях. В Greater Bay Technology заявили, что создали новый элемент Phoenix.
Его изготавливают из сверхпроводящих материалов. Кроме того, данный элемент питания содержит технологию управления температурой. Благодаря ей батарея может нагреваться с минус 20-ти до плюс 25-ти градусов по Цельсию всего за 5 минут.