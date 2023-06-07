$81.46+0.2187.17+0.21

В Kia не считают свой бренд бюджетным

Исполнительный директор Kia America Шон Юн заявил, что масштаб изменений, произошедший с брендом в течение последних нескольких лет, позволяет говорить о том, что Kia выросла из бюджетного бренда и привлекает состоятельных покупателей больше, чем когда-либо прежде.

В Kia не считают свой бренд бюджетным
© Пресс-служба Kia

Точкой отсчёта считается выход нового Kia Telluride в марте 2019 году - первой модели в рамках пересмотренной стратегии развития бренда. С того времени средняя цена сделки между клиентом и дилером марки увеличилась на 60%, а объёмы розничных продаж выросли на 31%.

"Мы видим гораздо больше состоятельных покупателей, и у нас все хорошо с клиентами поколений Y и Z. Это своего рода гарантия нашего светлого будущего, потому что раньше основной силой спроса были представители поколения X, а теперь всё переходит к Y и Z", - рассказал Шон Юн.

Представитель компании заявил, что новые системы безопасности будут внедряться без повышения стоимости авто.

Наибольший спрос приходится на внедорожники и кроссоверы Kia - примерно 80%. По словам Юна, ещё не до конца реализован потенциал Sportage, Seltos и Telluride, за ростом спроса на которые последует увеличение доли марки на рынке. Также наблюдается повышение интереса покупателей к электрокарам: пока на рынке представлен Kia EV6, во второй половине года к нему присоединится большой EV9, вышедший на рынок совсем недавно.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители