В Kia не считают свой бренд бюджетным

Исполнительный директор Kia America Шон Юн заявил, что масштаб изменений, произошедший с брендом в течение последних нескольких лет, позволяет говорить о том, что Kia выросла из бюджетного бренда и привлекает состоятельных покупателей больше, чем когда-либо прежде.

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Точкой отсчёта считается выход нового Kia Telluride в марте 2019 году - первой модели в рамках пересмотренной стратегии развития бренда. С того времени средняя цена сделки между клиентом и дилером марки увеличилась на 60%, а объёмы розничных продаж выросли на 31%.

"Мы видим гораздо больше состоятельных покупателей, и у нас все хорошо с клиентами поколений Y и Z. Это своего рода гарантия нашего светлого будущего, потому что раньше основной силой спроса были представители поколения X, а теперь всё переходит к Y и Z", - рассказал Шон Юн.

Представитель компании заявил, что новые системы безопасности будут внедряться без повышения стоимости авто.