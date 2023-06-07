В Kia не считают свой бренд бюджетным
Исполнительный директор Kia America Шон Юн заявил, что масштаб изменений, произошедший с брендом в течение последних нескольких лет, позволяет говорить о том, что Kia выросла из бюджетного бренда и привлекает состоятельных покупателей больше, чем когда-либо прежде.
Точкой отсчёта считается выход нового Kia Telluride в марте 2019 году - первой модели в рамках пересмотренной стратегии развития бренда. С того времени средняя цена сделки между клиентом и дилером марки увеличилась на 60%, а объёмы розничных продаж выросли на 31%.
"Мы видим гораздо больше состоятельных покупателей, и у нас все хорошо с клиентами поколений Y и Z. Это своего рода гарантия нашего светлого будущего, потому что раньше основной силой спроса были представители поколения X, а теперь всё переходит к Y и Z", - рассказал Шон Юн.
Представитель компании заявил, что новые системы безопасности будут внедряться без повышения стоимости авто.
Наибольший спрос приходится на внедорожники и кроссоверы Kia - примерно 80%. По словам Юна, ещё не до конца реализован потенциал Sportage, Seltos и Telluride, за ростом спроса на которые последует увеличение доли марки на рынке. Также наблюдается повышение интереса покупателей к электрокарам: пока на рынке представлен Kia EV6, во второй половине года к нему присоединится большой EV9, вышедший на рынок совсем недавно.