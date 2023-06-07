Дилер: отложенный спрос на Lada Vesta будет удовлетворен в течение лета

В сеть дилерских центров "Прагматика" в Санкт-Петербурге поступили первые автомобили Lada Vesta нового поколения. Первая партия составляет более 30 машин. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе компании.

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"Мы рассчитываем, что сформированный отложенный спрос на Lada Vesta будет удовлетворен в течение лета. Надеемся этому будет способствовать высокая ритмичность отгрузки автомобилей с завода", - отметил "РГ" директор по развитию компании «Прагматика» Александр Шапринский.

Семейство новой Lada Vesta представлено седаном и универсалом, а также их Cross-версиями. Линейка силовых агрегатов состоит из 90-сильного 8-клапанного двигателя 1,6 литра и 106-сильного 16-клапанного мотора аналогичного объема, оба работают в паре с 5-ступенчатой МКП. Силовой агрегат 1,8 литра (122 л.с.), который будет трудиться с вариатором, появится на флагмане АвтоВАЗа в первом квартале 2024 года. Тогда же автомобиль обзаведется и ESP.

Новая Lada Vesta доступна для покупки в четырех типах кузова: седан, кросс-седан, универсал и кросс-универсал. Цены варьируются от 1 239 900 до 1 689 900 рублей.