Девятилетнюю Lada Kalina в России продают по цене новой Granta

В Санкт-Петербурге продают Lada Kalina 2014 года выпуска за 769 000 рублей. Столь высокую стоимость универсала в базовой комплектации продавец объясняет идеальным состоянием, а также пробегом. Спустя девять лет эксплуатации, машина прошла менее 600 километров. Первый владелец пользовался машиной до 2020 года. Однако последние три года «Калина» простаивала без регистрации. Нынешний хозяин приобрёл универсал около трёх месяцев назад.

© Motor.ru / Lada Kalina

Представленная Lada Kalina оборудована 1,6-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 87 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает механическая трансмиссия. Кроме того, универсал оснащён гидроусилителем руля, передними электростеклоподъемниками, магнитолой, а также двумя подушками безопасности и ABS.

Motor.ru / Lada Kalina

Приобрести девятилетнюю «Калину» с пробегом менее 600 километров можно за 769 000 рублей. За эту же цену сегодня предлагают новую Lada Granta в комплектации Classic Advance с обогревом передних сидений.