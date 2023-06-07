Обсуждение поправок в закон "О безопасности дорожного движения" закончится 9 июня

МВД планирует вернуть контроль за деятельностью дорожных служб и владельцев дорог. Разработаны поправки в закон "О безопасности дорожного движения", общественное обсуждение которых заканчивается 9 июня.

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Зачем это надо? Недавно защитники прав автомобилистов забили тревогу. По их мнению, ГИБДД лишили полномочий по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц. Это произошло еще в прошлом году. Были приняты изменения в законодательство и вышло постановление правительства №336. Согласно всем этим документам, привлечь к ответственности обслуживающую организацию или владельца дороги за то, что на ней образовались ямы, за неправильную установку знаков, организацию движения и даже за несоблюдение требований безопасности при проведении дорожных работ, можно только после проведения проверки непосредственно с тем, кто эти правила нарушил. А эту процедуру можно организовать только по согласованию с прокуратурой. За исключением случаев, когда произошла трагедия. Это, конечно вольный перевод с юридическо-чиновничьего на русский. Но суть сохранена.

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Грубо говоря, на дороге образовалась яма, влетев в которую водитель может остаться без колеса. А оставшись без этого колеса, еще и лишиться жизни. Сотрудник ГИБДД, конечно, при обнаружении такого недостатка покрытия должен потребовать от владельца дороги устранить дефект. Но если собственник ничего не делает, то и инструмента повлиять на него нет.

При выявлении неправильной организации дорожного движения - та же схема. Даже дорожные работы должны производиться по четким прописанным требованиям, с обеспечением безопасности рабочих. Но эти требования зачастую игнорируются, поскольку так дешевле и проще. В итоге получаем историю, которая произошла в Тамбове. Там в мае сбили насмерть двух дорожных рабочих, которые наносили разметку посередине проезжей части. При этом никаких предупреждающих знаков, никаких обозначений зоны работ не было.

Как сообщил "РГ" руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, это произошло потому, что дорожных рабочих никто не контролирует.

- Под видом защиты и поддержки бизнеса от излишнего госконтроля, ГИБДД существенно урезано в полномочиях штрафовать дорожные службы и фирмы за нарушения при строительстве и ремонте дорог, - говорит Петр Шкуматов. - К примеру, больше нельзя вынести штраф за рукотворную яму на дороге, если в ней никто не пострадал. В результате, резко ухудшилось качество проведения ремонтных работ. Кот из дому - мыши в пляс. Вследствие чего, происходят такие вот трагедии.

По словам юриста, автоэксперта Екатерины Соловьевой, ограничение полномочий ГИБДД было поспешным и не взвешенным решением. Тем более, в отношении органов местного самоуправления. Дорожные службы и организации, подрядчики перестали заботиться о безопасности дорожных работ, их качестве, своевременной установке знаков на дорогах и прочем. Наказать их теперь практически невозможно.

- Недавнее ДТП в Тамбове - прямое этому следствие, - считает она . - Фактически, меньше чем за год, все это привело к утрате оперативного контроля государства над стратегической сферой - безопасность и качество дорог и движения. Общество также лишено возможности контролировать ход реализации национальных проектов в сфере дорог. И, что хуже всего, гибнут и страдают люди. Госконтроль в полном объеме необходимо немедленно возвращать, и в сфере безопасности людей никакое обоснование и моратории в виде некой защиты дорожного бизнеса, тем более, органов местного самоуправления, - неприемлемо по определению. Любое нарушение, будь то отсутствие знака на дороге, выбоина или просто новый трескающийся асфальт, - потенциально опасное для жизни. При отсутствии контроля и поправок в законодательство о его возвращении МВД, можно прогнозировать рост числа ДТП, связанных с плохим качеством дорог и их содержания. Это срыв заложенных президентом целевых показателей снижения аварийности. Необходимо немедленно вносить изменения в законодательство, возвращать контроль МВД.

Согласно исследованию Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в 2022 году нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию и обустройству автомобильных дорог выявлены на местах 38647 всех зарегистрированных ДТП, в которых погибло 4089 человек. При этом в 2022 году количество предписаний об устранении выявленных нарушений снизилось более чем в 40 раз, выдано всего 260. Это на 85,4% постановлений по КоАП РФ меньше, выданных годом ранее. До введения моратория на бизнес. А по закону "О полиции" вынесено 7335 предписаний, что на 70,5% меньше, чем годом ранее.

При этом с января по апрель этого года количество ДТП по причине несоответствующих дорожных условий выросло. Пока незначительно. Всего на 1,8%.

МВД начало разрабатывать проект по возращению контроля задолго до аварии в Тамбове, а также всплеска подобных аварий. Другое дело, что бюрократические процедуры задержали его появление.

Так что же предлагает МВД в новом законопроекте? В пояснительной записке ведомство напоминает, что нарушения дорожников и владельцев дорог создают непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан. Согласно, кстати, действующему 336 постановлению правительства, в таких случаях допускается и проверки проводить, и наказания назначать. Но, почему-то это не делается.

Но есть один изъян у действующего закона, в который вносятся правки. Он не содержит вариантов решений по устранению причин и условий, способствующих совершению таких нарушений. Именно этот пробел для начала и хотят исправить в МВД.