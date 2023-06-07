Представлен самый маленький кроссовер Volvo

Компания Volvo представила свой самый маленький кроссовер.

© Motor.ru / Volvo

Электрический EX30 выйдет на рынок в следующем году и будет стоить от 36 тысяч евро (3,2 миллиона рублей). Его предложат в трех версиях c одним либо двумя электромоторами. Самый дальнобойный вариант EX30 проедет без подзарядки 480 километров, а еще у модели будет «внедорожный» вариант Cross Country. Ему обещан увеличенный дорожный просвет, 19-дюймовые колеса и защитные пластины спереди и сзади.

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Кроссовер EX30 имеет самый низкий углеродный след среди всех моделей Volvo: меньше 30 тонн CO₂ с учетом производства и жизненного цикла в 200 тысяч километров. Новинку будет продавать по подписке за 599 евро в месяц либо по полной цене в 36 тысяч евро.

На выбор предложат три модификации. Начальная Single Motor — это LFP-батарея емкостью 51 киловатт-час (доступны 49 кВт•ч) и задний электромотор на 272 лошадиные силы и 343 Нм крутящего момента. Запас хода такой машины — 344 километра (WLTP), и подойдет она для поездок на короткие расстояния.

Средний вариант Single Motor Extended Range и двухмоторный Twin Motor Performance оснащены аккумулятором NMC емкостью 69 киловатт-часов (доступны 64 кВт•ч). Отдача в первом случае те же 272 силы и 343 Нм, во втором — 428 сил и 533 Нм. Extended Range — самый дальнобойный в семейства (480 км), а Performance — самый резвый (3,6 с до ста).

Двухмоторные машины и Extended Range поддерживают зарядку постоянным током мощностью до 153 киловатт, у базовых Single Motor этот показатель чуть меньше — 134 киловатта. Максимальная скорость для все одинаковая — 180 километров в час.

Motor.ru / Volvo

Motor.ru / Volvo

Motor.ru / Volvo

В конструкции EX30 высока доля вторсырья: 25 процентов алюминия, 17 стали и столько же пластика получены путем переработки. То же самое касается интерьера. Например, напольное покрытие сделано из вторичного полиэтилентерефталата (в основном это бутылки), элементы передней панели — из рециклированного пластика, а декоративные вставки — из старых джинсов.

Всего доступны четыре темы оформления салона (Breeze, Indigo, Mist и Pine), каждая — со своим особым сочетанием переработанных и возобновляемых материалов.

Motor.ru / Volvo

Motor.ru / Volvo

Motor.ru / Volvo

Медиасистема в EX30 поддерживает все основные сервисы Google, а также беспроводной Apple CarPlay, связь 5G и обновления «по воздуху». Диагональ центрального дисплея — 12,3 дюйма, причем он берет на себя и функции приборки.

Среди других особенностей — динамик-саундбар под лобовым стеклом, расположенный в центре перчаточный ящик, кармашки для смартфонов в спинках передних сидений и размерная шкала на двери багажника, по которой можно понять, поместиться ли туда, скажем, тумбочка из Ikea или нет.

Окружающая подсветка салона в EX30 меняет пять тем, вдохновленных скандинавскими пейзажами. Тут есть имитация падающего сквозь листву солнечного света; закат на западном побережье Швеции; северное сияние; золотое небо середины лета и городской закат.

В перечень электронных ассистентов впервые включена функция безопасного открытия дверей, которая распознает велосипедистов. За доплату на кроссовер можно будет установить полуавтопилот Pilot Assist следующего поколения и автопарковщика Park Pilot.

Наконец, в 2024 году у EX30 появится специальная версия Cross Country. Такое исполнение означает увеличенный дорожный просвет, 19-дюймовые колеса черного цвета, защитные пластины спереди и сзади, черные накладки передка и кормы, а также крошечный флаг Швеции на кромке капота.