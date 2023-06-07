Новый Hyundai Santa Fe получит азбуку Морзе на руле

Кроссовер Hyundai Santa Fe может появиться на рынке в новом оформлении. Главный дизайнер компании поделился некоторыми подробностями о модели.

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Hyundai продолжает работать над обновлением модели Santa Fe. Оформление автомобиля не соответствует тому, которое использовалось ранее. Теперь кроссовер имеет квадратный кузов и интерьер с богатым оснащением.

Фотошпионам уже удалось заметить на дорогах несколько прототипов новинки. Недавно главный дизайнер компании поделился некоторыми подробностями. Санг Юп Ли рассказал, что Santa Fe нового поколения создавали нетрадиционным способом.

Он отметил, что автомобилисты чаще приобретают внедорожники из-за большого пространства в грузовом отсеке. Поэтому компания работала именно над этой идеей. Разрабатывать мачали начали с грузового пространства, а затем переходили к остальным частям. Это не соответствует классическому подходу к производству транспортных средств.

Селектор коробки передач переместили на рулевую колонку. Место логотипа на рулевом колесе занимает другой элемент - 4 точки. В компании отмечают, что они представляют собой азбуку Морзе. Изображения, которые ранее появлялись в Сети, указывают на то, что Santa Fe получит изогнутую панель приборов.