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Ассоциация РОАД попросила министра Мантурова ускорить выдачу паспортов для автомобилей

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову в связи с задержками в выдаче электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС) для ввозимых в страну новых автомобилей. Об этом пишут «Ведомости».

Автодилеры пожаловались в Минпромторг на задержки с оформлением машин
© Максим Блинов/РИА «Новости»

По данным издания, в письме за подписью исполнительного директора РОАД Вячеслава Жигалова содержится просьба оказать содействие в ускорении процесса выпуска электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на новые импортируемые автомобили.

В настоящее время задержки с оформлением и активацией ЭПТС достигают нескольких недель, в течение этого времени автомобиль невозможно выдать клиенту. Сложившаяся ситуация вредит продажам автомобилей и репутации дилеров, указали в РОАД.

О проблемах с оформлением документов на автомобили и задержках их выдачи клиентам в Санкт-Петербурге сообщила в конце мая «Фонтанка.ру».

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