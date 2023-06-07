Автодилеры пожаловались в Минпромторг на задержки с оформлением машин

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к главе Минпромторга Денису Мантурову в связи с задержками в выдаче электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС) для ввозимых в страну новых автомобилей. Об этом пишут «Ведомости».

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По данным издания, в письме за подписью исполнительного директора РОАД Вячеслава Жигалова содержится просьба оказать содействие в ускорении процесса выпуска электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на новые импортируемые автомобили.

В настоящее время задержки с оформлением и активацией ЭПТС достигают нескольких недель, в течение этого времени автомобиль невозможно выдать клиенту. Сложившаяся ситуация вредит продажам автомобилей и репутации дилеров, указали в РОАД.