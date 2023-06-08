Ожидалось, что Aston выпустит целое семейство автомобилей со средним расположением двигателя, но сохранит компоновку для дорогих малосерийных моделей, таких как Valkyrie и Valhalla.

© PNZdrive

Согласно новому отчету, Aston Martin отказался от планов конкурировать с Ferrari и McLaren, создав целое семейство среднемоторных суперкаров. Британский люксовый бренд уже запустил в производство V12 Valkyrie стоимостью 2,5 миллиона долларов и все еще продвигает своего младшего брата Valhalla с двигателем V8 стоимостью около 800 тысяч долларов.

Это, по словам председателя Aston Лоуренса Стролла, который сказал Autocar, что идея объема больше не важна для автомобилей компании со средним расположением двигателя. Стролл сказал, что в центре внимания суперкаров бренда были прибыльность и эксклюзивность, поэтому Aston отказался от своей программы по созданию того, что он комично назвал «нормальным автомобилем» с двигателем, расположенным за сиденьями. Ну, мы предполагаем, что суперкары за 300 тысяч долларов, вероятно, нормальны для некоторых людей.

Канадский босс сказал, что Valhalla, конкурент Ferrari SF90 и его первый гибрид, будет «столь же впечатляющим», как и Valkyrie.

В то время как SF90 построен на алюминиевом шасси — Ferrari экономит композиты для своих гиперкаров — Valhalla имеет карбоновую структуру, созданную с помощью команды F1 фирмы. Мощность исходит от 4,0-литрового V8 с турбонаддувом от Mercedes-AMG, который приводит в движение задние колеса через восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением и поддерживается двумя электродвигателями, по одному на каждую ось. Работа над трансмиссией увеличила общую мощность системы с 937 л.с.