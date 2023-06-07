44-летний Aston Martin Bulldog разогнался до 330 километров в час

Уникальный Aston Martin Bulldog впервые разогнали до 330 километров в час. Реставрация машины заняла полтора года и наверняка обошлась владельцу в круглую сумму. Курировал работы Ричард Гонтлетт, сын Виктора Гонтлетта, занявшего пост председателя правления Aston Martin с 1981 по 1991 год. По иронии судьбы именно Гонтлетт отказался пускать Bulldog в серию, посчитав проект слишком затратным.

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Созданный в конце 70-х Aston Martin Bulldog так и не стал серийным. Руководство посчитало, что проект никогда не окупится, поэтому единственный экземпляр клиновидного купе продали коллекционеру с Ближнего Востока.

Через много лет машина всплыла где-то в Азии и её новым владельцем стал американец Филипп Сарофим. Подключив к работе Ричарда Гонтлетта, сына Виктора Гонтлетта (в честь него названо купе Victor), в 1981-м занявшего пост председателя правления Aston Martin, он задался целью вернуть «Бульдогу» былое величие.

Реставрация длилась полтора года. Её целью было не только сделать автомобиль звездой конкурсов элегантности, но и подготовить его к скоростному заезду. Ещё на этапе разработки Aston Martin уверял, что Bulldog разгонится до 200 миль в час (322 км/ч), хотя подтвердить не практике этого не удалось.

В 1979 году на полигоне MIRA автомобиль набрал лишь 191 милю в час (307 км/ч). Зато теперь историческая несправедливость устранена. На взлетно-посадочной полосе бывшей базы НАТО в Шотландии суперкар развил 205,4 мили в час, что есть 330,56 километра в час.

В движение Bulldog приводит битурбомотор V8 5.3, фактически это были первые эксперименты «Астона» с наддувными агрегатами. Отдача — 608 лошадиных сил и 678 Нм крутящего момента. Коэффициент сопротивления воздуху — 0,34. У машины пять фар, двери типа крылья чайки без ручек, а весь кузов — это набор прямых линий и острых углов.