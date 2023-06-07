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Новая видеоигра Honda позволит «стрелять» по автомобилям в пробке

Компания Honda придумала видеоигру, в которой нужно «стрелять» по автомобилям. В Управлении по патентам и товарным знакам США появилась заявка на игру-стрелялку, которая использует проекционный дисплей, камеры и детекторы звука, позволяя пассажирам целиться в различные объекты за окном. Целями могут служить указатели, рекламные щиты и другие машины. Пользовали будут набирать баллы за удачные выстрелы и даже смогут соревноваться с другими в режиме реального времени.

Новая видеоигра Honda позволит «стрелять» по автомобилям в пробке
© Motor.ru

Согласно патенту, в игре можно будет использовать разные устройства: клавиатуру, сенсорную панель, джойстик, очки виртуальной реальности и даже мышь. Однако предусмотрена возможность управления просто пальцем, которым нужно указывать в нужные объекты на проекционном дисплее. Камера в салоне при этом будет следить за движением руки и направлением взгляда, чтобы зафиксировать попадание.

Motor.ru

Благодаря GPS и облачным данным в игру могут играть несколько пассажиров одного автомобиля или же люди из разных машин в режиме реального времени. Также можно соревноваться с прошлыми победителями, проезжавшими, к примеру, по тому же маршруту. Учли в патенте и возможность командных боев.

Motor.ru

При этом Honda отмечает, что такие игры могут отвлекать водителя и снижать скорость потока либо создавать опасные ситуации. Поэтому рекомендуется внедрять их в будущем, когда полноценный автопилот станет обыденностью.

Весной BMW объявила конкурс на лучшую идею для автомобильной видеоигры. Условия простые: игра должна быть максимально приспособлена для тандема смартфона и экрана мультимедийной системы. Идеи принимаются до 8 июня, после чего баварцы выберут четырех фаворитов, которым дадут по пять тысяч долларов на разработку.

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