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«Москвич» раскрыл количество проданных автомобилей

Московскй завод «Москвич» раскрыл, сколько автомобилей удалось продать за первые шесть месяцев 2023 года. Их количество достигло 2,5 тысячи. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу производителя.

«Москвич» назвал количество проданных автомобилей
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Речь идет о «Москвиче 3» и электрокарах «Москвиче 3e». Больше всего этих автомобилей россияне купили в апреле и мае — по 969 «Москвичей 3» и по 860 «Москвичей 3е», рассказали в пресс-службе «Москвича». Бензиновая версия кроссовера «Москвич 3» оказалась более популярной у россиян.

В начале июня «Москвич» поднял цены на автомобили производства 2023 года. Бензиновый кроссовер «Москвич 3» в базовой комплектации «Стандарт» подорожал на 22 тысячи рублей, до 1,992 миллиона рублей. Версия с вариатором подорожала до 2,057 миллиона рублей. Стоимость электромобиля «Москвич 3е» выросла до 3,558 миллиона рублей.

В конце мая производитель сообщил, что с начала года ему удалось продать 77 электроавтомобилей «Москвич 3е». Так в компании ответили на информацию «Автостата» о том, что на учет были поставлены только 35 машин.

Завод «Москвич» запустили на базе бывшего предприятия Renault, которое после ухода компании из России перешло под контроль столичных властей. С начала 2023 года завод собирает китайские автомобили JAC JS4 (модель «Москвич 3») и Sehol E40X (модель «Москвич 3е»).

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