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МВД предложило запретить управление автомобилями уклонистам от армии

МВД РФ разработало порядок ограничения права управления транспортными средствами для тех, кто имеет ограничения в Едином реестре воинского учёта в связи с неявкой в военкомат по повестке. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

МВД предложило запретить управление автомобилями уклонистам от армии
© РИА Новости

Согласно документу, ограничение пользование транспортным средством вносится в базу Госавтоинспекции в течение суток с момента применения в отношении гражданина временных ограничительных мер.

Снятие соответствующего ограничения будет возможно только после поступления оформленного в реестре решения об отмене мер после явки гражданина в военкомат, оно также займет одни сутки.

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Напомним, что глава России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал закон, предусматривающий создание Единого реестра воинского учета.

Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ограничения для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.

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