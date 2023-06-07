МВД предложило запретить управление автомобилями уклонистам от армии
МВД РФ разработало порядок ограничения права управления транспортными средствами для тех, кто имеет ограничения в Едином реестре воинского учёта в связи с неявкой в военкомат по повестке. Документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, ограничение пользование транспортным средством вносится в базу Госавтоинспекции в течение суток с момента применения в отношении гражданина временных ограничительных мер.
Снятие соответствующего ограничения будет возможно только после поступления оформленного в реестре решения об отмене мер после явки гражданина в военкомат, оно также займет одни сутки.
Напомним, что глава России Владимир Путин в апреле 2023 года подписал закон, предусматривающий создание Единого реестра воинского учета.
Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ограничения для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат.