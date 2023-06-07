В Россию привезли Peugeot 408 нового поколения

В автосалонах появились Peugeot 408 нового поколения за три миллиона рублей. В Россию привезли модель в кузовах седан и кроссовер, собранные для рынка Китая. В зависимости от комплектации и мощности силовой установки стоимость машин у дилеров доходит до 3,5 миллиона рублей. Ознакомиться с доступными предложениями можно на официальных сайтах автосалонов.

У дилера из Благовещенска есть в наличии переднеприводный Peugeot 408, оборудованный 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 170 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. В оснащение автомобиля входит двухзонный климат-контроль, тканевый салон и люк. Стоимость машины составляет 3 миллиона рублей.

Продавец из Новосибирска предлагает приобрести Peugeot 408 за 3,5 миллиона рублей. За эту сумму доступна модель со 175-сильным мотором и восьмидиапазонным «автоматом». Комплектация автомобиля включает в себя цифровую приборную панель с трехмерной визуализацией, кожаный салон, сиденья с электрорегулировками, обогревом и памятью формы.

Кроме того, аналогичный китайский Peugeot 408 продает дилер из Красногорска. Приобрести автомобиль у подмосковного продавца можно на сто тысяч рублей дешевле.