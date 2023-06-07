В Россию привезли Peugeot 408 нового поколения
В автосалонах появились Peugeot 408 нового поколения за три миллиона рублей. В Россию привезли модель в кузовах седан и кроссовер, собранные для рынка Китая. В зависимости от комплектации и мощности силовой установки стоимость машин у дилеров доходит до 3,5 миллиона рублей. Ознакомиться с доступными предложениями можно на официальных сайтах автосалонов.
У дилера из Благовещенска есть в наличии переднеприводный Peugeot 408, оборудованный 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 170 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. В оснащение автомобиля входит двухзонный климат-контроль, тканевый салон и люк. Стоимость машины составляет 3 миллиона рублей.
Продавец из Новосибирска предлагает приобрести Peugeot 408 за 3,5 миллиона рублей. За эту сумму доступна модель со 175-сильным мотором и восьмидиапазонным «автоматом». Комплектация автомобиля включает в себя цифровую приборную панель с трехмерной визуализацией, кожаный салон, сиденья с электрорегулировками, обогревом и памятью формы.
Кроме того, аналогичный китайский Peugeot 408 продает дилер из Красногорска. Приобрести автомобиль у подмосковного продавца можно на сто тысяч рублей дешевле.
Накануне дилер из Владивостока выставил на продажу электрический лифтбек Ora Lightning Cat. За батарейную модель, которую называют «китайской Panamera», продавец запросил 3,3 миллиона рублей.