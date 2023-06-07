В Госдуме прокомментировали тестовый запуск беспилотного такси

Член комитета Госдумы по транспорту и член партии «Единая Россия» Александр Толмачёв заявил, что тестовый запуск беспилотного такси не требует нового законодательного регулирования. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Беспилотное такси для многих выглядит как дерзкое и фантастическое явление, но в целом это один из вариантов развития такси. Не единственное в своем роде логическое продолжение, а альтернатива, находящаяся в стадии эксперимента», – заявил Толмачёв.

Он также уточнил, что на данном этапе развития беспилотного такси нет нужды в разработке новых законов. Кроме того, по словам Толмачёва, в Москве и нескольких других регионах тестирование беспилотного такси уже попадает под закон об экспериментальных правовых режимах.