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Минтранс предупредил автолюбителей о появлении лосей на дорогах Подмосковья

В Московской области проходит сезонная миграция лосей, они нередко выходят на трассы. Об этом пишет пресс-служба Минтранса Подмосковья на официальном сайте ведомства.

Водителей предупредили о появлении лосей на дорогах Подмосковья
© РИА Новости

В ведомстве пояснили, что на дороги выходят как взрослые особи, так и годовалые лосята. Ключевая проблема заключается в непредсказуемом характере животных, в том, что они могут внезапно «броситься прямо под колёса».

В общей сложности в макрорегионе с начала года произошло шесть наездов на лосей. В ДТП погиб один человек, 9 получили травмы, уточнили в пресс-службе.

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В ведомстве заметили, что все ЧП произошли во второй половине дня, в период с 20:00 до 21:45 мск.

Водителям, подчеркнули в пресс-службе, следует соблюдать правила безопасности на проходящих рядом с лесами маршрутах.

При проезде зон действия знака «Дикие животные» автолюбителям необходимо снижать скорость, вне зависимости от времени суток включать дальний свет, исключить использование звукового сигнала.

При встрече с животным необходимо снизить скорость до минимума и осторожно проехать мимо него, констатировали в ведомстве.

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